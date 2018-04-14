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Петер Шмайхель: «Жаль Буффона, но правила есть правила»
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Петер Шмайхель: «Жаль Буффона, но правила есть правила» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмайхель выразил мнение, что арбитр Майкл Оливер последовал букве закона, удалив с поля вратаря «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Реала" (3:1). При счете 3:0 в дополнительное время арбитр назначил пенальти в ворота «Юве». Буффон в резкой форме выразил несогласие, за что получил красную карточку.
— Я искренне сожалею о той ситуации, которая произошла с Буффоном. Очень жаль, что ему пришлось покинуть поле с красной карточкой, — цитирует ТАСС Шмайхеля. — Может быть, кто-то скажет, что Майкл Оливер был не прав с моральной точки зрения, может быть, кто-то примешает к этому эмоциональный фактор и скажет, что для игрока уровня Буффона ситуация предельно печальная, но я хотел бы напомнить: правила есть правила, они применимы ко всем игрокам, независимо от их уровня. Если арбитр принял такое решение, значит, у него были определенные на то основания.
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