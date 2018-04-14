Петер Шмайхель: «Жаль Буффона, но правила есть правила» 

Спорт-Экспресс: последние новости

Петер Шмайхель: "От Исландии и Панамы можно ожидать интересных результатов на ЧМ-2018"

Роберто Манчини: "Ездил в Рим, чтобы навестить Кокорина и Мамману, а также повидаться с детьми"