Игрок забил гол, выбежал на пустую трибуну и поаплодировал сам себе

Нападающий «Херманнштадта» из второй румынской лиги Сефан Бланару оригинально отпраздновал гол в ворота «Орадеа». Футболист выбежал на пустую трибуну и изобразил аплодисменты сам себе.