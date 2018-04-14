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В Салехарде наградили «Спортивную элиту»
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В Салехарде наградили «Спортивную элиту» 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Шестой раз город чествует лауреатов городского конкурса «Спортивная элита Салехарда-2017» в пятнадцати номинациях.
Награждены были тридцать участников.
Спортивный сезон тесно связан с учебной программой. Ведь большинство спортсменов — это учащаяся молодёжь, которая с 1 июня уйдет на каникулы. Спортивный сезон 2018 начнётся 1 сентября.
Организаторы напрасно опасались, что придется из года в год награждать одних и тех же спортсменов. По словам начальника управления по физической культуре и спорту города Артура Абдулмеджидова, за эти годы их стало в два раза больше — 20 тысяч. Для города населением в 50 тысяч это действительно много.
Возродился забытый комплекс ГТО. Поначалу его выполняли только школьники, но в 2017 году подтянулись взрослые люди. Личным примером решил вдохновить подчиненных мэр Салехарда Иван Кононенко. Ему дались все дисциплины, кроме бега, в чем он и признался. Так что, мэр получил из рук Абдулмеджидова только серебряный значок, зато с подписанным министром спорта России удостоверением.
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