В Салехарде наградили «Спортивную элиту»

Шестой раз город чествует лауреатов городского конкурса «Спортивная элита Салехарда-2017» в пятнадцати номинациях.

Награждены были тридцать участников.

Спортивный сезон тесно связан с учебной программой. Ведь большинство спортсменов — это учащаяся молодёжь, которая с 1 июня уйдет на каникулы. Спортивный сезон 2018 начнётся 1 сентября.

Организаторы напрасно опасались, что придется из года в год награждать одних и тех же спортсменов. По словам начальника управления по физической культуре и спорту города Артура Абдулмеджидова, за эти годы их стало в два раза больше — 20 тысяч. Для города населением в 50 тысяч это действительно много.