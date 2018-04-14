«Бернли» обыграл «Лестер»

В следующем туре «Лестер» примет «Саутгемптон», а «Бернли» на выезде сыграет со «Сток Сити».

Чемпионат Англии Пермьер-лига 34-й тур «Бернли» — «Лестер» — 2:1 Голы: Вуд, 6, Лонг, 9 — Варди, 72 «Бернли»: Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Леннон, Корк, Вествуд, Гудмундссон, Барнс (Воукс, 85), Вуд (Хендрик, 75).

«Лестер»: Шмейхель (Хамер, 86), Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез, Чоудури, Адриен Силва, Грей (Диабате, 64), Окадзаки (Ихеаначо, 46), Варди.