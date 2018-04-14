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«Бернли» обыграл «Лестер»
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«Бернли» обыграл «Лестер» 

Советский спорт 1 час назад
В составе победителей отличились Крис Вуд и Кевин Лонг. У гостей гол в активе Джейми Варди. «Бернли» набрал 52 очка и занимает седьмое место. У «Лестера» 43 очка и восьмое место.
В следующем туре «Лестер» примет «Саутгемптон», а «Бернли» на выезде сыграет со «Сток Сити».
Чемпионат Англии Пермьер-лига 34-й тур  «Бернли» — «Лестер» — 2:1  Голы: Вуд, 6, Лонг, 9 — Варди, 72  «Бернли»: Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Тарковски, Леннон, Корк, Вествуд, Гудмундссон, Барнс (Воукс, 85), Вуд (Хендрик, 75).
«Лестер»: Шмейхель (Хамер, 86), Морган, Чилуэлл, Симпсон, Магуайр, Марез, Чоудури, Адриен Силва, Грей (Диабате, 64), Окадзаки (Ихеаначо, 46), Варди.
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