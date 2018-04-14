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Мурад Мусаев: «У „Краснодара“ боевой настрой, видна заряженность игроков»
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Мурад Мусаев: «У „Краснодара“ боевой настрой, видна заряженность игроков» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев перед матчем 26-го тура чемпионата России против «Арсенала» отметил, что соперник по праву находится в верхней части турнирной таблицы. Специалист также добавил, что у его подопечных боевое настроение.
— Настроение боевое, недельный цикл прошел хорошо, видна заряженность игроков, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Мусаев. — Постараемся сделать все возможное, чтобы порадовать болельщиков. У нас есть группа игроков, которые могут считать себя лидерами и таковыми являются. Потеря 1-2 футболистов не является для нас проблемой. Конечно, мы расстроены их отсутствием, но это небольшая проблема. «Арсенал»? Соперник по праву находится в верхней части таблицы. Они играют в атакующий футбол, у них хороший подбор футболистов, отличный тренер. Будет интересно с ними сыграть.
Трансляция матча «Краснодар» — «Арсенал»
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