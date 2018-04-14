Ещё
Мусаев: «Краснодару» надо стараться 90 минут отрабатывать так, как в 1-м тайме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мусаев: «Краснодару» надо стараться 90 минут отрабатывать так, как в 1-м тайме 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Эмоции самые положительные, рады победе. Мы провели отличный первый тайм, действовали агрессивно, быстро. Во втором тайме скорости чуть упали, но всё равно даже тогда был ряд атак, в которых можно было забивать и увеличивать преимущество.
Отмечу, что футболисты, вышедшие на замену, хорошо вступили в игру, добавили скорости. В итоге мы добились закономерной, заслуженной победы. Нам необходимо стараться делать всё, чтобы так, как это было в первом тайме, отрабатывать все 90 минут. Магомед-Шапи Сулейманов всю неделю провёл с нами на тренировках и выглядел очень достойно. Он заслужил право сегодня выйти на поле. Я считаю, что ему удалось справиться и с работой в обороне, и с работой в атаке. Всё хорошо. Если мы выиграли сегодня 3:0, то мои слова о том, что для нас не страшны несколько потерь футболистов, подтвердились. У нас есть резерв, и я рад, что люди, имевшие меньше практики, без потери качества заменили тех, кто по разным причинам не смог принятие участие в матче», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Наш футбол».
Чемпионат.com: последние новости
«Дженоа» победил «Кротоне», «Кьево» сыграл вничью с «Торино» Комментарии игроков и тренеров после первого матча финала «Ак Барс» – ЦСКА «Краснодар» на своём поле разгромил тульский «Арсенал» — 3:0
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию20
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым14
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение