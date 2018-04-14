Мусаев: «Краснодару» надо стараться 90 минут отрабатывать так, как в 1-м тайме

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в матче 26-го тура РФПЛ.

«Эмоции самые положительные, рады победе. Мы провели отличный первый тайм, действовали агрессивно, быстро. Во втором тайме скорости чуть упали, но всё равно даже тогда был ряд атак, в которых можно было забивать и увеличивать преимущество.