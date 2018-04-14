Мусаев: «Краснодару» надо стараться 90 минут отрабатывать так, как в 1-м тайме 

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Эмоции самые положительные, рады победе. Мы провели отличный первый тайм, действовали агрессивно, быстро. Во втором тайме скорости чуть упали, но всё равно даже тогда был ряд атак, в которых можно было забивать и увеличивать преимущество.
Отмечу, что футболисты, вышедшие на замену, хорошо вступили в игру, добавили скорости. В итоге мы добились закономерной, заслуженной победы. Нам необходимо стараться делать всё, чтобы так, как это было в первом тайме, отрабатывать все 90 минут. Магомед-Шапи Сулейманов всю неделю провёл с нами на тренировках и выглядел очень достойно. Он заслужил право сегодня выйти на поле. Я считаю, что ему удалось справиться и с работой в обороне, и с работой в атаке. Всё хорошо. Если мы выиграли сегодня 3:0, то мои слова о том, что для нас не страшны несколько потерь футболистов, подтвердились. У нас есть резерв, и я рад, что люди, имевшие меньше практики, без потери качества заменили тех, кто по разным причинам не смог принятие участие в матче», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Наш футбол».