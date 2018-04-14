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Мусаев: потеря даже 3 игроков не должна быть большой проблемой для «Краснодара»
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Мусаев: потеря даже 3 игроков не должна быть большой проблемой для «Краснодара» 

Чемпионат.com 1 час назад
Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Мурад Мусаев поделился ожиданиями от матча с тульским «Арсеналом» в 26-м туре РФПЛ.
«Всё хорошо, настроение боевое. Недельный цикл прошёл хорошо, и видны у ребят заряженность, хороший настрой. Постараемся сегодня всё сделать, чтобы порадовать наших болельщиков. У нас есть целая группа футболистов, которые могут считать себя лидерами и являются ими. Поэтому потеря одного, двух и даже трёх игроков не должна являться большой проблемой. Это будет хорошая возможность остальным себя проявить. Поэтому, конечно, мы расстроены их отсутствием, но в целом это не очень большая проблема. Соперник по праву находится в верхней части таблицы. Они играют в атакующий футбол, у них хороший подбор футболистов, отличный тренер. Поэтому будет интересно сегодня с ними сыграть», — сказал Мусаев в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:00 мск.
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