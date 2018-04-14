Ещё
«Лестер Сити» проиграл «Бёрнли», «Эвертон» сыграл вничью с «Суонси Сити»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Лестер Сити» проиграл «Бёрнли», «Эвертон» сыграл вничью с «Суонси Сити» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Бёрнли» победил «Лестер Сити» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Бёрнли» Крис Вуд, отличившийся на 6-й минуте. Защитник Кевин Лонг удвоил преимущество своей команды спустя три минуты. Гости сократили отставание во втором тайме благодаря голу форварда Джейми Варди.
В других матчах 34-го тура «Эвертон» на выезде сыграл вничью с «Суонси Сити» (1:1), «Кристал Пэлас» на своём поле победил «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:2), а «Хаддерсфилд Таун» дома одолел «Уотфорд» (1:0).
Турнирную таблицу АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат.com: последние новости
«Байер» разгромил «Айнтрахт», «Гамбург» уступил «Хоффенхайму» Мусаев: потеря даже 3 игроков не должна быть большой проблемой для «Краснодара» Россияне Супрунов и Мишев выиграли золото на чемпионате мира по акробатике
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение