«Лестер Сити» проиграл «Бёрнли», «Эвертон» сыграл вничью с «Суонси Сити»

«Бёрнли» победил «Лестер Сити» в матче 34-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Бёрнли на стадионе «Терф Мур» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Бёрнли» Крис Вуд , отличившийся на 6-й минуте. Защитник Кевин Лонг удвоил преимущество своей команды спустя три минуты. Гости сократили отставание во втором тайме благодаря голу форварда Джейми Варди

В других матчах 34-го тура «Эвертон» на выезде сыграл вничью с «Суонси Сити» (1:1), «Кристал Пэлас» на своём поле победил «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:2), а «Хаддерсфилд Таун» дома одолел «Уотфорд» (1:0).

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