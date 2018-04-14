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Ошибка букмекера принесла игроку 52 тысячи долларов
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Ошибка букмекера принесла игроку 52 тысячи долларов 

Vprognoze.ru 1 час назад
Фото: Vprognoze.ru
Сообщается, один из клиентов ямайской букмекерской конторы решил сделать ставку на ответную игру между «Ромой» и «Барселоной». Игрок был уверен в победе каталонского коллектива в Риме, однако букмекер ошибочно принял ставку на успех «Ромы» в матче. Несмотря на просьбу пользователя изменить ставку, в компании отказались вносить изменения в прогноз. К тому же, эта ставка вошла в экспресс из пяти событий, куда также были включены ставки на игры Чемпионшипа. Итоговый коэффициент экспресса составил 52.62. Клиент сделал ставку на этот экспресс 1 тысячу долларов. В итоге, «Рома» одержала сенсационную победу над «Барселоной» со счетом 3:0 и благодаря этому смогла пробиться в полуфинал Лиги Чемпионов. Таким образом, ошибка букмекера и сенсационная победа «Ромы» над «Барселоной» принесла пользователю букмекерской компании выигрыш в размере 52 тысячи долларов. Помимо «Ромы» в полуфинал ЛЧ прошли «Реал», «Бавария» и «Ливерпуль».
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