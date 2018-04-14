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Петер Шмайхель: «От Исландии и Панамы можно ожидать интересных результатов на ЧМ-2018»
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Петер Шмайхель: «От Исландии и Панамы можно ожидать интересных результатов на ЧМ-2018» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмайхель считает, что сборные Исландии и Панамы могут преподнести сюрприз на чемпионате мира-2018. Шмайхель принял участие в открытии Парка футбола ЧМ-2018 в Саранске.
Если Исландия сможет повторить свой прошлый успех (в 2016 году на чемпионате Европы сборная Исландии, впервые участвовавшая в крупном первенстве, дошла до четвертьфинала — прим. ТАСС), это будет настоящий сюрприз для многих. У Исландии есть на это шансы, они очень хорошо показали себя в матчах Евро. Еще бы мне хотелось отметить сборную Панамы, которая в прошлом месяце играла против Дании, они показывают себя очень хорошо, особенно для такой небольшой страны. От таких команд мы могли бы ожидать интересных результатов.
Стадион в Саранске примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Перу — Дания (16 июня), Колумбия — Япония (19 июня), Иран — Португалия (25 июня), Панама — Тунис (28 июня).
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