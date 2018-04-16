Глава КДК РФС разрешил играть хавбеку московского «Арарата» несмотря на дисквалификацию

В ПФЛ разгорается скандал. В матче 19-го тура «Арарат» — «Металлург» Липецк столичную команду вывел хавбек Иракли Квеквескери с капитанской повязкой у которого было уже четыре желтых карточки и футболист должен был пропустить эту игру. Об этом информирует Gorod48

Футболист игру не пропустил, более того получил еще одну желтую карточку и ни разу в сезоне не был подвергнут дисквалификации.

"В соответствие с дисциплинарным кодексом ФИФА «Металлург» вправе рассчитывать, что результат матча отменят и «Арарату» за участие в матче дисквалифицированного игрока засчитают техническое поражение.

Представители «Арарата» в доказательство представили письмо за подписью председателя КДК РФС Артура Григорянца, написанное в ответ на запрос генерального директора «Арарата» Погоса Галстяна.

"В соответствие с частью 5 статьи 17 Дисциплинарного регламента РФС в случае, если дисквалификация наложена на определенное число матчей, то в счет реализации дисквалификации идут лишь действительно сыгранные матчи. Если матч не доигран до конца, отменён или если команде будет окончательно засчитано техническое поражение, дисквалификация считается реализованной, если команда, в состав которой входит дисквалифицированный игрок, не несёт ответственности за факты, которые привели к тому, что матч не был доигран до конца, отменён или было зачтено техническое поражение.

ФК «Арарат» не несет ответственности за то, что ФК «Зенит» г. Пенза прекратил участие в… первенстве России. … В этой связи дисквалификация игрока ФК «Арарат» Квеквескери. Будет считаться реализованной в несыгранном матче с командой ФК «Зенит» г. Пенза". " — говорится в заявлении

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