Почему «дисквалифицированный» игрок «Арарата» вышел на поле? Объясняет Григорьянц

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прояснил ситуацию с выходом на поле в матче 19-го тура первенства России в группе «Центр» ПФЛ «Арарат» — липецкий «Металлург» полузащитника москвичей Ираклия Квеквескери. По словам Григорьянца, дисквалификация была отбыта в несостоявшейся игре с пензенским "Зенитом" , который снялся с участия в чемпионате России.

Глава КДК разрешил дисквалифицированному игроку «Арарата» сыграть с липецким «Металлургом»

— Автоматическая дисквалификация Квеквескери закончилась после матча с пензенским «Зенитом», — сказал Григорьянц. — Матч между «Араратом» и «Зенитом» не состоялся, а Квеквескери должен был отбыть наказание именно в этой встрече. Но физически он этого сделать не мог, потому что игра не состоялась. Тут нарушения нет, все соответствует дисциплинарному регламенту. У нас эта норма четко прописана в регламенте, и мы отправляли по этому вопросу письмо в «Арарат»,