Почему «дисквалифицированный» игрок «Арарата» вышел на поле? Объясняет Григорьянц 

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прояснил ситуацию с выходом на поле в матче 19-го тура первенства России в группе «Центр» ПФЛ «Арарат» — липецкий «Металлург» полузащитника москвичей Ираклия Квеквескери. По словам Григорьянца, дисквалификация была отбыта в несостоявшейся игре с пензенским "Зенитом", который снялся с участия в чемпионате России.
Глава КДК разрешил дисквалифицированному игроку «Арарата» сыграть с липецким «Металлургом»
— Автоматическая дисквалификация Квеквескери закончилась после матча с пензенским «Зенитом», — сказал Григорьянц. — Матч между «Араратом» и «Зенитом» не состоялся, а Квеквескери должен был отбыть наказание именно в этой встрече. Но физически он этого сделать не мог, потому что игра не состоялась. Тут нарушения нет, все соответствует дисциплинарному регламенту. У нас эта норма четко прописана в регламенте, и мы отправляли по этому вопросу письмо в «Арарат»,
Напомним, в соответствии с частью 5 статьи 17 дисциплинарного регламента РФС: Если дисквалификация наложена на определенное число матчей, то в счет реализации дисквалификации идут лишь действительно сыгранные матчи. Если матч не доигран до конца, отменен или если будет окончательно зачтено техническое поражение, дисквалификация считается реализованной, если команда, в которую входит дисквалифицированный игрок, не несет ответственности за факты, которые привели к тому, что матч не был доигран до конца, отменен или если было зачтено техническое поражение. В случае, если будет назначена переигровка матча, а также в случае, если матч не состоялся, дисквалификация не считается реализованной. (Андрей СИЗЯКИН)