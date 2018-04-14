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Роберто Манчини: Ездил в Италию, чтобы увидеть семью и повидать Кокорина с Мамманой
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Роберто Манчини: Ездил в Италию, чтобы увидеть семью и повидать Кокорина с Мамманой 

Советский спорт 1 час назад
— Как прошла ваша поездка на родину? Встречались ли вы с руководством "Зенита" после поездки?
— Моя поездка в Рим прошла неплохо. Я ездил туда по нескольким причинам: мне нужно видеть моих детей, двое из которых живут в Риме. Мы не так часто видимся, к сожалению. Я навестил Мамману и Кокорина, которые там лечатся. Никакой встречи с руководством у меня не было. Я считаю, что мы уже много поговорили. Сейчас нам говорить не о чем, — передает слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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