Моуринью считает необоснованной критику в адрес «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает критику в его адрес и в сторону клуба совершенно незаслуженной.

"Когда дела у нас идут не очень хорошо, люди не думают дважды, прежде чем атаковать нас критикой. Когда дела у нас идут хорошо, всегда есть какое-то «но», очень редко люди видят позитив и справедливо нас оценивают.

Однако есть факты, которые невозможно скрыть или отрицать. Мы добивались побед против каждой из команд Премьер-лиги в нынешнем сезоне, мы выиграли у всех 19 наших соперников. Мы обыгрывали каждый клуб из топ-6, мы набрали очень много очков в матчах между клубами из топ-6.

Есть очень много позитивных моментов и матч против «Манчестер Сити» — один из примеров", — цитирует Моуринью Sky Sports.