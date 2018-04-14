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Моуринью считает необоснованной критику в адрес «Манчестер Юнайтед»
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Моуринью считает необоснованной критику в адрес «Манчестер Юнайтед» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает критику в его адрес и в сторону клуба совершенно незаслуженной.
"Когда дела у нас идут не очень хорошо, люди не думают дважды, прежде чем атаковать нас критикой. Когда дела у нас идут хорошо, всегда есть какое-то «но», очень редко люди видят позитив и справедливо нас оценивают.
Однако есть факты, которые невозможно скрыть или отрицать. Мы добивались побед против каждой из команд Премьер-лиги в нынешнем сезоне, мы выиграли у всех 19 наших соперников. Мы обыгрывали каждый клуб из топ-6, мы набрали очень много очков в матчах между клубами из топ-6.
Есть очень много позитивных моментов и матч против «Манчестер Сити» — один из примеров", — цитирует Моуринью Sky Sports.
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