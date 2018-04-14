«Бернли» одержал пятую победу подряд, обыграв «Лестер»

В рамках 34-го тура чемпионата Англии завершились 4 матча. В трех встречах победу одержали хозяева: «Бернли» на своем поле обыграл «Лестер» — 2:1, «Кристал Пэлас» добился победы над «Брайтоном» — 3:2, а «Хаддерсфилд» вырвал победу у «Уотфорда» в компенсированное время.

Еще в одном матча победитель выявлен не был: «Суонси Сити» — «Эвертон» — 1:1.

Чемпионат Англии. Преммьер-Лига

34-й тур «Бернли» — «Лестер» — 2:1 (2:0)

Голы: Вуд, 6; Лонг, 9 — Варди, 72.

«Кристал Пэлас» — «Брайтон» — 3:2 (3:2)

Голы: Заха, 5; Томкинс, 14; Заха, 24 — Маррей, 18, Искердо, 34.

«Суонси Сити» — «Эвертон» — 1:1 (0:1)

Голы: Айю, 72 — Нотон, 43 (авт).

«Хаддерсфилд» — «Уотфорд» — 1:0 (0:0)

Гол: Инс, 90+1.