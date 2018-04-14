Ещё
«Бернли» одержал пятую победу подряд, обыграв «Лестер»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Бернли» одержал пятую победу подряд, обыграв «Лестер» 

SPORT24.ru 1 час назад
В рамках 34-го тура чемпионата Англии завершились 4 матча. В трех встречах победу одержали хозяева: «Бернли» на своем поле обыграл «Лестер» — 2:1, «Кристал Пэлас» добился победы над «Брайтоном» — 3:2, а «Хаддерсфилд» вырвал победу у «Уотфорда» в компенсированное время.
Еще в одном матча победитель выявлен не был: «Суонси Сити» — «Эвертон» — 1:1.
Чемпионат Англии. Преммьер-Лига
34-й тур  «Бернли» — «Лестер» — 2:1 (2:0)
Голы: Вуд, 6; Лонг, 9 — Варди, 72.
«Кристал Пэлас» — «Брайтон» — 3:2 (3:2)
Голы: Заха, 5; Томкинс, 14; Заха, 24 — Маррей, 18, Искердо, 34.
«Суонси Сити» — «Эвертон» — 1:1 (0:1)
Голы: Айю, 72 — Нотон, 43 (авт).
«Хаддерсфилд» — «Уотфорд» — 1:0 (0:0)
Гол: Инс, 90+1.
SPORT24.ru: последние новости
Хет-трик Фолланда помог «Байеру» разгромить «Айнтрахт» Шмейхель: «Мне нравится Акинфеев. Не знаю, почему он не уехал в Европу» «Ак Барс» обыграл ЦСКА и повел в финальной серии Кубка Гагарина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение