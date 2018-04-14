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Божович: хорошо, что «Арсенал» не пропустил от «Краснодара» больше
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Божович: хорошо, что «Арсенал» не пропустил от «Краснодара» больше 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение в гостевом матче 26-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (0:3).
«Нам забили быстрый гол, и было трудно отыграться. Мы попытались отыграться, но мы раскрылись, из-за чего у «Краснодара» появились зоны, которые они хорошо использовали. Краснодарцы забили второй гол, а могли в первом тайме забить ещё — имели три хороших момента. У нас был только один хороший момент у Кангвы.
Второй тайм мы начали чуть лучше. Можно сказать, больше контролировали мяч и атаковали. Но моменты, к сожалению, не создавали. Для «Краснодара» и его быстрых и техничных футболистов хорошо, когда они играют вторым номером. У них были возможности контратаковать, и хорошо, что мы не пропустили больше», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
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