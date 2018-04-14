Божович: не ожидаю ничего особенного от «Краснодара»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович дал комментарий перед гостевым поединком 26-го тура РФПЛ с «Краснодаром».

«Настроение хорошее. Такие игры могут только принести нам пользу. Мы играем с хорошей командой, на хорошем поле и надеемся, что сегодня «Арсенал» готов дать бой.

После смены тренера всегда бывает всплеск. Но не думаю, что краснодарцы могли радикально что-то изменить за одну-две недели. Не ожидаю ничего особенного. Думаю, та игра, которая сейчас есть у «Краснодара», — это работа ушедшего тренера.

У нас Беляев не играет, потому что у него четыре карточки. Травмированы Григалава и Майга. Джорджевич и Чаушич только что восстановились, но они будут на скамейке, а во втором тайме наверняка окажутся на поле.

Не знаю, будет ли сегодняшний матч ярким. Очки нужны обеим командам. Мы боремся за разные задачи. Надеюсь, что будет хороший, красивый футбол и что мы не проиграем», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».