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Божович: не ожидаю ничего особенного от «Краснодара»
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Божович: не ожидаю ничего особенного от «Краснодара» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович дал комментарий перед гостевым поединком 26-го тура РФПЛ с «Краснодаром».
«Настроение хорошее. Такие игры могут только принести нам пользу. Мы играем с хорошей командой, на хорошем поле и надеемся, что сегодня «Арсенал» готов дать бой.
После смены тренера всегда бывает всплеск. Но не думаю, что краснодарцы могли радикально что-то изменить за одну-две недели. Не ожидаю ничего особенного. Думаю, та игра, которая сейчас есть у «Краснодара», — это работа ушедшего тренера.
У нас Беляев не играет, потому что у него четыре карточки. Травмированы Григалава и Майга. Джорджевич и Чаушич только что восстановились, но они будут на скамейке, а во втором тайме наверняка окажутся на поле.
Не знаю, будет ли сегодняшний матч ярким. Очки нужны обеим командам. Мы боремся за разные задачи. Надеюсь, что будет хороший, красивый футбол и что мы не проиграем», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
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