«Барселона» обыграла «Валенсию», установив рекорд Примеры

В матче 32-го чемпионата Испании между лидером сезона «Барселоной» и занимающей третью строчку «Валенсией» победу одержал каталонский клуб — 2:1.

«Барселона» не проигрывает в чемпионате Испании уже 39 матчей подряд — новый рекорд турнира.

Чемпионат Испании. Примера

32-й тур «Барселона» — «Валенсия» — 2:1 (1:0)

«Барселона»: тер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Паулиньо, Серхи Роберто (Семеду, 90), Иньеста ( Денис Суарес , 84), Бускетс, Коутиньо (Дембеле, 79), Месси, Суарес.

«Валенсия»: Нето, Гарай, Гайя, Рубен Везу , Габриэл, Солер, Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Перейра, 69), Санти Мина (Вьетто, 71), Родриго (Дзадза, 80).

Предупреждения: Пике, 7; Кондогбиа, 12; Габриэл, 75; Дембеле, 86.