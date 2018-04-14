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«Барселона» обыграла «Валенсию», установив рекорд Примеры
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«Барселона» обыграла «Валенсию», установив рекорд Примеры 

SPORT24.ru 58 минут назад
В матче 32-го чемпионата Испании между лидером сезона «Барселоной» и занимающей третью строчку «Валенсией» победу одержал каталонский клуб — 2:1.
«Барселона» не проигрывает в чемпионате Испании уже 39 матчей подряд — новый рекорд турнира.
Чемпионат Испании. Примера
32-й тур  «Барселона» — «Валенсия» — 2:1 (1:0)
Голы: Луис Суарес 15, Умтити 51 — Парехо 86 (пенальти).
«Барселона»: тер Стеген, Умтити, Пике, Альба, Паулиньо, Серхи Роберто (Семеду, 90), Иньеста (Денис Суарес, 84), Бускетс, Коутиньо (Дембеле, 79), Месси, Суарес.
«Валенсия»: Нето, Гарай, Гайя, Рубен Везу, Габриэл, Солер, Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Перейра, 69), Санти Мина (Вьетто, 71), Родриго (Дзадза, 80).
Предупреждения: Пике, 7; Кондогбиа, 12; Габриэл, 75; Дембеле, 86.
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