Орлов: «Манчини уже где-то там, в другом месте. Светлая ему дорога и память»

«Вполне возможно, что в «Зените» будет смена тренера. Все ожидают, что 20 мая Манчини назовут главным тренером сборной Италии. Он все время улетает в Рим. Там у него квартира, и там же находится штаб-квартира итальянской футбольной федерации. Он уже этим зажегся, живет по этим правилам. Неслучайно он не пришел на встречу с болельщиками «Зенита». И неслучайно он на днях не вышел к журналистам на предматчевой пресс-конференции. Это говорит, что он уже весь где-то там, в другом месте. Светлая ему дорога и память. Ну, не получилось. Всем нам очень обидно. Потрачен год. Но сейчас еще можно влететь в последний вагон в Лигу чемпионов, за третье место можно и нужно бороться», — сказал Орлов в эфире «ГСО live».

«Зенит» занимает в чемпионате России пятое место, на два очка отставая от идущего третьим ЦСКА после 24 матчей.