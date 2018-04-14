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Бодибилдеры померились мышцами в «Сокольниках»
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Бодибилдеры померились мышцами в «Сокольниках» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 14 апреля, в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» прошел Кубок Москвы по бодибилдингу и фитнесу. Одновременно с этим в павильоне № 11 стартовала грандиозная выставка «ATHLETICS EXPO», которая завершиться в воскресенье.
Участники боролись за кубок в нескольких направлениях — бодибилдинг, классический бодибилдинг, бодифитнес, welness fitness, fit model, пляжный бодибилдинг и фитнес-бикини. Для спортивного мероприятия было отведено свыше двух тысяч квадратных метров.
А в воскресенье, 15 апреля, любителей этого вида спорта ждет особенный сюрприз — в выставочном центре «Сокольники» состоится Международный турнир по бодибилдингу. Атлеты со всех уголков Земли посоревнуются в таких номинациях, как Men’s Physique, Fitness Bikini и Men’s Bodybuilding.
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