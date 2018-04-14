Бодибилдеры померились мышцами в «Сокольниках»

В субботу, 14 апреля, в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» прошел Кубок Москвы по бодибилдингу и фитнесу. Одновременно с этим в павильоне № 11 стартовала грандиозная выставка «ATHLETICS EXPO», которая завершиться в воскресенье.

Участники боролись за кубок в нескольких направлениях — бодибилдинг, классический бодибилдинг, бодифитнес, welness fitness, fit model, пляжный бодибилдинг и фитнес-бикини. Для спортивного мероприятия было отведено свыше двух тысяч квадратных метров.

А в воскресенье, 15 апреля, любителей этого вида спорта ждет особенный сюрприз — в выставочном центре «Сокольники» состоится Международный турнир по бодибилдингу. Атлеты со всех уголков Земли посоревнуются в таких номинациях, как Men’s Physique, Fitness Bikini и Men’s Bodybuilding.