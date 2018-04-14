Ещё
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в эстафете, посвященной освобождению Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в эстафете, посвященной освобождению Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Дистанция, которую предстояло преодолеть участникам была проложена по центральным улицам и площадям города и составляла более 2 тыс. метров.
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в легкоатлетической эстафете, посвященной празднованию 74-й годовщины освобождения Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков.
В состязание приняли участие семь команд, которые представляли силовые ведомства региона. Команду ОГРВ ПРРМ была представляли 17 военнослужащих, продемонстрировавших наилучшие результаты при сдаче нормативов по физической подготовке в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
Дистанция, которую предстояло преодолеть участникам спортивного мероприятия, была проложена по центральным улицам и площадям города и составляла более 2 тыс. метров. Эстафета была разделена на 17 этапов от 50 до 150 метров.
ТК «Звезда»: последние новости
Вспышки в ночном небе: опубликованы кадры авиаудара США по Дамаску Опубликованы фотографии последствий удара США по сирийскому аэропорту Меззе Сборная Вооруженных сил России по парашютному спорту провела учебно-тренировочные сборы на авиабазе ОДКБ "Кант"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение