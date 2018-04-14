Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в эстафете, посвященной освобождению Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков

Дистанция, которую предстояло преодолеть участникам была проложена по центральным улицам и площадям города и составляла более 2 тыс. метров.

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приняли участие в легкоатлетической эстафете, посвященной празднованию 74-й годовщины освобождения Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков.

В состязание приняли участие семь команд, которые представляли силовые ведомства региона. Команду ОГРВ ПРРМ была представляли 17 военнослужащих, продемонстрировавших наилучшие результаты при сдаче нормативов по физической подготовке в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

Дистанция, которую предстояло преодолеть участникам спортивного мероприятия, была проложена по центральным улицам и площадям города и составляла более 2 тыс. метров. Эстафета была разделена на 17 этапов от 50 до 150 метров.