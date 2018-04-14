Ещё
«Чертаново» разгромило «Знамя Труда» и увеличило отрыв от «Локомотива-Казанки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Чертаново» разгромило «Знамя Труда» и увеличило отрыв от «Локомотива-Казанки» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Чертаново» обыграло «Знамя Труда» — 3:0 в матче группы «Запад» первенства ПФЛ. Столичный клуб лидирует в таблице, опережая на семь очков «Локомотив-Казанку». Команда из Орехово-Зуево замыкает таблицу с 18 поражениями в 19 играх.
Первенство России
Группа «Запад»
19-й тур  "Спартак" (Кострома) — «Торпедо» (Владимир) — 1:0 (1:0)
Гол: Лацузбая, 17.
Удаление: Магомедалиев (С), 73.
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) — «Чертаново» (Москва) — 0:3 (0:1)
Голы: Горшков, 41 (0:1). Зиньковский, 86 (0:2). Молчанов, 90+1 (0:3).
Нереализованный пенальти: Зиньковский (Ч), 25 (вратарь).
Удаление: Победимов (З), 61.
"Динамо-2" (Санкт-Петербург) — ЦРФСО (Смоленск) — 1:1 (0:0)
Голы: Суконкин, 54 (1:0). Канурин, 87 (1:1).
"Велес" (Москва) — «Псков-747» (Псков) — 4:2 (3:0)
Голы: Данилюк, 6 (1:0). Дибиргаджиев, 30 (2:0). Гаджимурадов, 41 (3:0). Шиков, 59 (3:1). Могулкин, 84 — с пенальти (4:1). Шиков, 90+1 (4:2).
"Долгопрудный" — «Текстильщик» (Иваново) — 0:0  Удаление: Демин (Т), 68.
Спорт-Экспресс: последние новости
Караваев - в старте "Витесса" на матч против роттердамской "Спарты" Мурад Мусаев: "У "Краснодара" боевой настрой, видна заряженность игроков" Роберто Манчини: "Ездил в Рим, чтобы навестить Кокорина и Мамману, а также повидаться с детьми"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым13
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»1
«Локомотив» разгромил «Динамо»4
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение