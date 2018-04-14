«Чертаново» разгромило «Знамя Труда» и увеличило отрыв от «Локомотива-Казанки»

«Чертаново» обыграло «Знамя Труда» — 3:0 в матче группы «Запад» первенства ПФЛ. Столичный клуб лидирует в таблице, опережая на семь очков «Локомотив-Казанку». Команда из Орехово-Зуево замыкает таблицу с 18 поражениями в 19 играх.

Первенство России

Группа «Запад»

Гол: Лацузбая, 17.

Удаление: Магомедалиев (С), 73.

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) — «Чертаново» (Москва) — 0:3 (0:1)

Голы: Горшков, 41 (0:1). Зиньковский, 86 (0:2). Молчанов, 90+1 (0:3).

Нереализованный пенальти: Зиньковский (Ч), 25 (вратарь).

Удаление: Победимов (З), 61.

"Динамо-2" (Санкт-Петербург) — ЦРФСО (Смоленск) — 1:1 (0:0)

Голы: Суконкин, 54 (1:0). Канурин, 87 (1:1).

"Велес" (Москва) — «Псков-747» (Псков) — 4:2 (3:0)

Голы: Данилюк, 6 (1:0). Дибиргаджиев, 30 (2:0). Гаджимурадов, 41 (3:0). Шиков, 59 (3:1). Могулкин, 84 — с пенальти (4:1). Шиков, 90+1 (4:2).

"Долгопрудный" — «Текстильщик» (Иваново) — 0:0 Удаление: Демин (Т), 68.