«Афипс» и «Армавир» продлили беспроигрышные серии до 21 матча

«Армавир» и «Афипс» одержали очередные победы в первенстве России в группе «Юг» ПФЛ. На счету обеих команд по 64 очка, они лидируют в турнирной таблице с 18-очковым отрывом от ближайшего преследователя — «Краснодара-2». Обе команды не проигрывают уже по 21 игре подряд.

Первенство России

Группа «Юг»

Голы: Хугаев, 43 (0:1). Камболов, 53 (0:2).

"Афипс" (Афипский) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 3:1 (2:1)

Голы: Воробьев, 3 (1:0). Черов, 30 (2:0). Мохаммад, 31 (2:1). Геворкян, 53 (3:1).

"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 0:2 (0:1)

Голы: Сечин, 43 (0:1). Маркосов, 90+2 (0:2).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) — «Ангушт» (Назрань) — 0:3 (0:0)

Голы: Алиев, 48 (0:1). Далиев, 63 (0:2). Албогочиев, 87 (0:3).

"Кубань-2" (Краснодар) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:0 (0:0)

Гол: Митрохин, 90+2.

"Армавир" — «Чайка» (Песчанокопское) — 3:1 (3:0)

Голы: Мирошниченко, 19 — с пенальти (1:0). Гиоргобиани, 26 (2:0). Синявский, 38 (3:0). Руденко, 89 (3:1).

"Дружба" (Майкоп) — «Спартак» (Нальчик) — 0:0