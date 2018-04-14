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«Афипс» и «Армавир» продлили беспроигрышные серии до 21 матча
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«Афипс» и «Армавир» продлили беспроигрышные серии до 21 матча 

Спорт-Экспресс 59 минут назад
«Армавир» и «Афипс» одержали очередные победы в первенстве России в группе «Юг» ПФЛ. На счету обеих команд по 64 очка, они лидируют в турнирной таблице с 18-очковым отрывом от ближайшего преследователя — «Краснодара-2». Обе команды не проигрывают уже по 21 игре подряд.
Первенство России
Группа «Юг»
27-й тур  "Анжи-2" (Махачкала) — "Спартак" (Владикавказ) — 0:2 (0:1)
Голы: Хугаев, 43 (0:1). Камболов, 53 (0:2).
"Афипс" (Афипский) — «Легион Динамо» (Махачкала) — 3:1 (2:1)
Голы: Воробьев, 3 (1:0). Черов, 30 (2:0). Мохаммад, 31 (2:1). Геворкян, 53 (3:1).
"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 0:2 (0:1)
Голы: Сечин, 43 (0:1). Маркосов, 90+2 (0:2).
"Машук-КМВ" (Пятигорск) — «Ангушт» (Назрань) — 0:3 (0:0)
Голы: Алиев, 48 (0:1). Далиев, 63 (0:2). Албогочиев, 87 (0:3).
"Кубань-2" (Краснодар) — «Черноморец» (Новороссийск) — 1:0 (0:0)
Гол: Митрохин, 90+2.
"Армавир" — «Чайка» (Песчанокопское) — 3:1 (3:0)
Голы: Мирошниченко, 19 — с пенальти (1:0). Гиоргобиани, 26 (2:0). Синявский, 38 (3:0). Руденко, 89 (3:1).
"Дружба" (Майкоп) — «Спартак» (Нальчик) — 0:0
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