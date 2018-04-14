Роберто Манчини: «Ездил в Рим, чтобы навестить Кокорина и Мамману, а также повидаться с детьми» 

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини на пресс-конференции после победы в матче 26-го тура чемпионата России над «Анжи» (1:0) рассказал, почему на неделе ездил в Рим, передает из Санкт-Петербурга корреспондент «СЭ» Гоша ЧЕРНОВ. Итальянец добавил, что после возвращения с руководством питерского клуба никаких бесед пока не было.
— Почему Кузяев снова не играл? — вопрос Манчини.
— Если бы он был в состоянии сыграть, он бы появился на поле. У Кузяева все еще травма. На первый взгляд, она несерьезна: растяжение связок. Обычно футболисты восстанавливаются от подобных повреждений неделю, а Кузяев уже 40 дней. Это большая проблема для нас.
— Как прошел ваш визит в Рим? Встречались ли вы после возвращения из Италии с руководством клуба?
— В Рим я ездил, чтобы повидаться со своими детьми — двое из них живут там. Кроме того, я навестил Александра Кокорина и Эмануэля Мамману, которые продолжают восстановление от травм в местной клинике. После возвращения никакой встречи с руководством не было. Мы и так много поговорили, сейчас нам нечего обсуждать.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе 53-летнего тренера из «Зенита» в сборную Италии.
Трансляция матча «Зенит» — «Анжи»