Караваев — в старте «Витесса» на матч против роттердамской «Спарты»

Стал известен состав «Витесса» на матч 31-го тура чемпионата Голландии против роттердамской «Спарты». У желто-черных в стартовом составе выйдет российский защитник Вячеслав Караваев Встреча начнется в 20.45 по московскому времени. Напомним, со следующего сезона главным тренером «Витесса» будет Леонид Слуцкий. Opstelling #Vitesse vs @SpartaRotterdam: Houwen (K), Kara, Kashia ©, Miazga, Büttner, Serero, Foor, Mount, Beerens, Matavz, Linssen #vitspa 💛🖤 pic.twitter.com/uaGmDHXsfH — Vitesse (@MijnVitesse) 14 апреля 2018 г.