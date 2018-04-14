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Караваев — в старте «Витесса» на матч против роттердамской «Спарты»
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Караваев — в старте «Витесса» на матч против роттердамской «Спарты» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Стал известен состав «Витесса» на матч 31-го тура чемпионата Голландии против роттердамской «Спарты». У желто-черных в стартовом составе выйдет российский защитник Вячеслав Караваев.
Встреча начнется в 20.45 по московскому времени.
Напомним, со следующего сезона главным тренером «Витесса» будет Леонид Слуцкий.
Opstelling #Vitesse vs @SpartaRotterdam: Houwen (K), Kara, Kashia ©, Miazga, Büttner, Serero, Foor, Mount, Beerens, Matavz, Linssen #vitspa 💛🖤 pic.twitter.com/uaGmDHXsfH
— Vitesse (@MijnVitesse) 14 апреля 2018 г.
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