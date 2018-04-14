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«Лион» на своём поле разгромил «Амьен»
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«Лион» на своём поле разгромил «Амьен» 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
«Лион» победил «Амьен» в матче 33-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Автором первого мяча стал нападающий Мариано, отличившийся на 30-й минуте. Во втором тайме голы забили форварды Мемфис Депай и Бертран Траоре.
«Лион», набрав 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице французского первенства, «Амьен» (37) — на 14-й строчке.
В следующем туре «Амьен» на своём поле примет «Страсбург», а «Лион» в гостях сыграет с «Дижоном».
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