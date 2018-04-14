«Лион» на своём поле разгромил «Амьен»

«Лион» победил «Амьен» в матче 33-го тура французской Лиги 1. Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал нападающий Мариано, отличившийся на 30-й минуте. Во втором тайме голы забили форварды Мемфис Депай и Бертран Траоре

«Лион», набрав 66 очков, занимает третье место в турнирной таблице французского первенства, «Амьен» (37) — на 14-й строчке.

В следующем туре «Амьен» на своём поле примет «Страсбург», а «Лион» в гостях сыграет с «Дижоном».