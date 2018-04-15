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В Самаре дан старт предварительному этапу «Книжного ГТО»
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В Самаре дан старт предварительному этапу «Книжного ГТО» 

ТРК Губерния 35 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Скорость, количество и качество: в областном центре будут определять самых внимательных и быстрых чтецов области. В Самарской областной универсальной научной библиотеке стартовал конкурс скоростного чтения «Книжное ГТО». Главная цель мероприятия — развитие читательской активности среди жителей Самарской области. Всего в конкурсе 4 этапа: — подготовительный (с 9 по 30 апреля); — отборочный (с 30 апреля по 30 июня); — определение финалистов конкурса (составление шорт-листа) — до 31 июля; — определение победителей конкурса — в сентябре 2018 (День города). Принять участие может любой желающий старше 8 лет. Во втором этапе конкурсанту нужно будет быстро и вслух прочитать отрывок художественного текста за одну минуту. Для объективного судейства и его удобства участников разделили на категории: «Школьники 2-5 классов», «Школьники 6-8 классов», «Школьники 9-11 классов» и «Взрослые». Тот, кто прочитает наибольшее количество слов за отведенное время, будет объявлен победителем. Критерии, по которым будет происходить определение выигравшего в отборочном этапе и в финале: — скорость чтения, — понимание смысла прочитанного текста через его изложение в устной форме. Всего будет 4 финалиста (по одному в каждой возрастной категории). Заключительный этап пройдет в сентябре в Самаре. Победитель получает ценные призы от организаторов и партнеров конкурса.
Фото: Самарская областная универсальная научная библиотека
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