Роналду рассказал о страданиях по Шейк

Бомбардир футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду, который встречается с 23-летней испанкой Джорджиной Родригес, рассказал приятелям, что все еще любит свою бывшую девушку Ирину Шейк, сообщает The Sun.

Пара познакомилась в 2010 году, расставшись спустя пять лет.

Футболист считает, что они с Ириной расстались, потому что она хотела ребенка, но у него уже был сын Криштиану-младший. Кроме того, бомбардир был сосредоточен на футболе.