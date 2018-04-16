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Роналду рассказал о страданиях по Шейк
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Роналду рассказал о страданиях по Шейк 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Звезда «Реала» Криштиану Роналду до сих пор влюблен в российскую модель Ирину Шейк, об этом он сообщил своим друзьям, добавив, что до сих пор интересуется ее жизнью.
Бомбардир футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду, который встречается с 23-летней испанкой Джорджиной Родригес, рассказал приятелям, что все еще любит свою бывшую девушку Ирину Шейк, сообщает The Sun.
Пара познакомилась в 2010 году, расставшись спустя пять лет.
Футболист считает, что они с Ириной расстались, потому что она хотела ребенка, но у него уже был сын Криштиану-младший. Кроме того, бомбардир был сосредоточен на футболе.
Приятель Роналду сказал, что он никогда не думал, что Ирина действительно уйдет, добавив, что теперь завидует отношениям Шейк и американского актера Брэдли Купера, у которых растет дочь.
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