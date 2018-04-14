Манчини: «Анжи» не создавал ничего до самого конца"

— Я считаю, что хорошо, что мы практически на протяжении всего матча не давали возможности «Анжи» создавать моменты, и соперник не создавал ничего до самого конца, когда начались навесы в штрафную, тогда появились некоторые моменты, но нам ужалось их нейтрализовать.

— Почему вы решили играть в три центральных защитника, и довольны ли вы такой игрой?

— Это просто одна из наших игровых схем. Мы можем играть как в три, так и в четыре защитника. Просто сегодня приняли решение играть в три, чтобы сохранить компактность. Это просто один из вариантов. И я рад, что мы победили.

— Сегодня снова выиграл «Локомотив». Отставание от него уже 10 очков. Вы настаиваете на том, что «Зенит» борется за чемпионство, или это сейчас борьба за третье место?

— Я бы сказал, что сейчас шансов выиграть чемпионат практически нет. Последние шансы были потеряны в игре с «Краснодаром», когда нужно было выигрывать, а сейчас уже сложно будет догнать «Локомотив».