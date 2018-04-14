Арбитр Чистяков грубо ошибся, не назначив пенальти в пользу «Краснодара» 

На 34-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Арсенал» грубейшую ошибку совершил арбитр Артем Чистяков, не назначив 11-метровый удар в ворота гостей. В том эпизоде Хагуш ударил Смолова по ноге и сбил его. Но судья почему-то решил, что нападающий «быков» симулировал фол, и наказал его желтой карточкой.
При этом Чистяков своими действиями фактически спровоцировал Смолова на удаление — тот в ответ на вынесенное ему предупреждение покрутил пальцем у виска. Достать красную карточку рефери не решился. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча «Краснодар» — «Арсенал»