Зинедин Зидан: «Раздражает, что победу „Реала“ над „Ювентусом“ называют ограблением» 

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что ему надоели разговоры о нечестной игре мадридцев в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:3). По словам француза, пенальти, с которого «сливочные» забили решающий гол, был чистым.
— Меня раздражает, что произошедшее называют ограблением. Пенальти был, и я не знаю, о чем тут можно говорить, — цитирует Marca Зидана. — Никто не сможет поменять историю «Реала», потому что это величайший клуб в мире, и когда вы пытаетесь это сделать, вы порождаете зависть.
Напомним, на 93-й минуте ответного матча между «Реалом» и «Ювентусом» судья Майкл Оливер назначил пенальти в ворота итальянского клуба. Из-за бурных протестов с поля был удален голкипер «Старой сеньоры» Джанлуиджи Буффон. Гол, который забил с этого пенальти Роналду, позволил «Реалу» по лучшей разнице мячей пройти в полуфинал турнира.