Зинедин Зидан: «Раздражает, что победу „Реала“ над „Ювентусом“ называют ограблением»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что ему надоели разговоры о нечестной игре мадридцев в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:3). По словам француза, пенальти, с которого «сливочные» забили решающий гол, был чистым.

— Меня раздражает, что произошедшее называют ограблением. Пенальти был, и я не знаю, о чем тут можно говорить, — цитирует Marca Зидана. — Никто не сможет поменять историю «Реала», потому что это величайший клуб в мире, и когда вы пытаетесь это сделать, вы порождаете зависть.