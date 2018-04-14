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Зинедин Зидан: «Раздражает, что победу „Реала“ над „Ювентусом“ называют ограблением»
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Зинедин Зидан: «Раздражает, что победу „Реала“ над „Ювентусом“ называют ограблением» 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что ему надоели разговоры о нечестной игре мадридцев в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:3). По словам француза, пенальти, с которого «сливочные» забили решающий гол, был чистым.
— Меня раздражает, что произошедшее называют ограблением. Пенальти был, и я не знаю, о чем тут можно говорить, — цитирует Marca Зидана. — Никто не сможет поменять историю «Реала», потому что это величайший клуб в мире, и когда вы пытаетесь это сделать, вы порождаете зависть.
Напомним, на 93-й минуте ответного матча между «Реалом» и «Ювентусом» судья Майкл Оливер назначил пенальти в ворота итальянского клуба. Из-за бурных протестов с поля был удален голкипер «Старой сеньоры» Джанлуиджи Буффон. Гол, который забил с этого пенальти Роналду, позволил «Реалу» по лучшей разнице мячей пройти в полуфинал турнира.
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