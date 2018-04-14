Японская собачка Гома покорила Instagram

Гома — белый метис (смесь мальтийской болонки и папильона). Собачка с ушами Микки-Мауса собирает тысячи лайков, на ее аккаунт в Инстаграме подписано почти 73 тыс. людей со всего мира. Маркетологи и специалисты СММ могут разглагольствовать о том, как привлекать подписчиков, формировать контент план и стилизовать свою инста-ленту, но если у вас есть милый питомец, эти знания не пригодятся — подписки будут расти сами.

Хозяева Гомы получают подарки от компаний, производящих товары для животных, устраивают своей питомице фотосессии и попутно умиляют тысячи скучающих офисных работников. Не это ли цель аккаунта в Instagram?

Психологи давно интересуются «эффектом котиков» — это феномен цифровой эры, когда практически любой человек положительно реагирует на контент с милыми, глупыми или смешными животными, отвлекаясь от любых дел. Специалисты даже выяснили, что просмотр таких фото и видео не просто поднимает настроение, но и является настоящим средством от стресса и профилактикой депрессивных состояний.

В 2015 году в Японии — главной стране по теме «мимимишности» — провели исследование, в котором людям показывали фото детенышей животных, взрослых животных и еды. После чего тестируемым нужно было выполнить интеллектуальные задания. Результаты у тех, кто умилялся котятам и щенкам, были почти в два раза выше.

Так что, если хотите преуспеть в делах, а заодно и побороть стресс, бегом любоваться японской Гомой!