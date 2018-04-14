Ещё
Японская собачка Гома покорила Instagram
Далее:
Читайте также:
Ещё

Японская собачка Гома покорила Instagram 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Гома — белый метис (смесь мальтийской болонки и папильона). Собачка с ушами Микки-Мауса собирает тысячи лайков, на ее аккаунт в Инстаграме подписано почти 73 тыс. людей со всего мира. Маркетологи и специалисты СММ могут разглагольствовать о том, как привлекать подписчиков, формировать контент план и стилизовать свою инста-ленту, но если у вас есть милый питомец, эти знания не пригодятся — подписки будут расти сами.
Хозяева Гомы получают подарки от компаний, производящих товары для животных, устраивают своей питомице фотосессии и попутно умиляют тысячи скучающих офисных работников. Не это ли цель аккаунта в Instagram?
Психологи давно интересуются «эффектом котиков» — это феномен цифровой эры, когда практически любой человек положительно реагирует на контент с милыми, глупыми или смешными животными, отвлекаясь от любых дел. Специалисты даже выяснили, что просмотр таких фото и видео не просто поднимает настроение, но и является настоящим средством от стресса и профилактикой депрессивных состояний.
В 2015 году в Японии — главной стране по теме «мимимишности» — провели исследование, в котором людям показывали фото детенышей животных, взрослых животных и еды. После чего тестируемым нужно было выполнить интеллектуальные задания. Результаты у тех, кто умилялся котятам и щенкам, были почти в два раза выше.
Так что, если хотите преуспеть в делах, а заодно и побороть стресс, бегом любоваться японской Гомой!
КТО?ЧТО?ГДЕ?: последние новости
Тест за 60 секунд: полуграмотный или полу‑грамотный?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию21
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым14
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение