Бутенко — о Чистякове, Смолове, Буффоне и отмене желтых карточек

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко не разбирал эпизод с желтой Смолову, там всё очевидно. Куда важнее вопрос о её отмене.

— Отсутствие возможности отменить жёлтую карточку — это дырка в судейском законе? — Нет! Во-первых, по правилам решение рефери является окончательным и не может быть пересмотрено. Во-вторых, пусть оно ошибочно, но его можно пересмотреть только тогда, когда обвинение предъявлено не тому игроку. В-третьих, Смолову показана четвёртая жёлтая карточка.

Предположим, что она правильная, а первая-вторая или третья предъявлены неверно. Теперь Фёдор вынужден пропустить следующую игру. А, к примеру, другой игрок получил четвёртую по делу. И тут он ставит вопрос: а первая-то карточка была неправильная. Чем отличается первая от четвёртой?

— Когда была первая, клуб не подал жалобу, не пытался оспорить. — А теперь будет пытаться, потому что каждый захочет разобраться — какая из карточек показана неправильно. Создаётся прецедент, такого быть не должно!

— Как поступить в этой ситуации? У «Краснодара» впереди важная игра с ЦСКА, борьба за шесть очков и выход в Лигу чемпионов. — А если бы у«Краснодар» играл не с одним из лидеров на выезде, а дома, предположим, со «СКА-Хабаровском»? Кто-нибудь стал бы разводить истерию? Думаю, вряд ли. Если создать прецедент, каждый спросит — у нас там-то игрок пропускал матч из-за неправильной карточки. Почему? А кто-то скажет, что две его карточки были несправедливыми или даже три. Но ведь раньше они не просили об их отмене. В таком случае надо действовать по-другому. Если арбитр, неважно какая карточка первая или четвёртая, показывает её неправильно — надо отменять. На чемпионатах мира или Европы кому-нибудь карточку отменяли?

— Не помню такого. — Я тоже, мы и не вспомним. Не было такого. В регламенте чемпионата мира написано, что перед полуфиналами все карточки сгорают. Это правильно, потому что полуфинал и финал — это вершина той пирамиды, на которую сначала четыре, а потом две команды взобрались.

Мы тоже играем по утверждённому регламенту и не можем менять его прямо сейчас. Мы обо всём договорились на берегу. А тут плывём на шикарном пароходе, вдруг что-то идёт не так, и мы сразу давай его разворачивать. Вернулись к берегу и что — заново станем там договариваться? Так делать, на мой взгляд, нельзя. Иначе, если мы отменим решению по Смолову, то любую другую неправильную карточку — тоже надо отменять. Тут ещё можно провести параллель с Буффоном.

— Разве? Здесь же всё очевидно, коллеги расшифровали, что он говорил судье — там были оскорбления. И это прямая красная карточка, которую по нашему регламенту отменить можно. — А пол-мира думает по-другому. Сейчас КДК УЕФА будет решать насколько его дисквалифицировать, но не снимать с него карточку или нет. Это решение уже принято.