Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко объяснил, почему нельзя отменить жёлтую карточку, показанную форварду «Краснодара» Фёдору Смолову за симуляцию в домашнем матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).
«Во-первых, по правилам решение рефери является окончательным и не может быть пересмотрено. Во-вторых, пусть оно ошибочно, но его можно пересмотреть только тогда, когда обвинение предъявлено не тому игроку. В-третьих, Смолову показана четвёртая жёлтая карточка.
Предположим, что она правильная, а первая-вторая или третья предъявлены неверно. Теперь Фёдор вынужден пропустить следующую игру. А, к примеру, другой игрок получил четвёртую по делу. И тут он ставит вопрос: а первая-то карточка была неправильная. Чем отличается первая от четвёртой?», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.