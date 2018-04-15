Бутенко — о жёлтой карточке Смолову: решение рефери не может быть пересмотрено

«Во-первых, по правилам решение рефери является окончательным и не может быть пересмотрено. Во-вторых, пусть оно ошибочно, но его можно пересмотреть только тогда, когда обвинение предъявлено не тому игроку. В-третьих, Смолову показана четвёртая жёлтая карточка.