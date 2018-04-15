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Бутенко — о жёлтой карточке Смолову: решение рефери не может быть пересмотрено
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Бутенко — о жёлтой карточке Смолову: решение рефери не может быть пересмотрено 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко объяснил, почему нельзя отменить жёлтую карточку, показанную форварду «Краснодара» Фёдору Смолову за симуляцию в домашнем матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).
«Во-первых, по правилам решение рефери является окончательным и не может быть пересмотрено. Во-вторых, пусть оно ошибочно, но его можно пересмотреть только тогда, когда обвинение предъявлено не тому игроку. В-третьих, Смолову показана четвёртая жёлтая карточка.
Предположим, что она правильная, а первая-вторая или третья предъявлены неверно. Теперь Фёдор вынужден пропустить следующую игру. А, к примеру, другой игрок получил четвёртую по делу. И тут он ставит вопрос: а первая-то карточка была неправильная. Чем отличается первая от четвёртой?», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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