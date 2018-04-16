Член судейского комитета — о жёлтой карточке Смолова и Будогосском

На 34-й минуте матча «Краснодар» — «Арсенал» при счёте 2:0 нападающий хозяев Фёдор Смолов получил четвёртую жёлтую карточку за симуляцию и теперь пропустит ответственный матч с ЦСКА. Фотография бутсы в «инстаграме» Смолова красноречиво объясняет, нырял Фёдор или нет.

Глава судейского корпуса Андрей Будогосский признал ошибку своего подчинённого, но разве Смолову от этого легче? Ведь регламент не подразумевает отмену жёлтой карточки.

«Чемпионат» попросил члена судейского комитета РФС Наталью Авдонченко оценить этот эпизод и объяснить, почему в нашем судействе до сих пор происходят подобные вещи. Её ответ нас серьёзно удивил. Хоть кто-то в РФС ещё способен говорить честно и открыто.

«Почему Галицкий всё это терпит?»

— Видела повтор и даже фото Смолова с порванной бутсой из «Инстаграма», — говорит Авдонченко. — Это чистый пенальти, никакой симуляции. В ситуации с тем же офсайдом нас учат: не уверен — не поднимай флаг. Так же и с жёлтой карточкой: не уверен — не доставай. Особенно если эпизод в штрафной площади. 11-метровый — это серьёзное наказание, как правило забивается гол. Не важно, при каком счёте. Я как инспектор УЕФА тоже часто говорю судьям: «Не уверены — не давайте». Но бывают ситуации, когда судья уверен на 200 процентов и не свистит. Вот это, конечно, абсурд.

— Главное в этой истории даже не ошибка судьи, а положение регламента, по которому жёлтая карточка не может быть отменена. В такой ситуации любой арбитр может наказать любого игрока и его действия не могут быть обжалованы. Это разве не абсурд? — Игра ЦСКА — «Краснодар» точно будет очень горячей. Градус повышен — клубы борются за попадание в Лигу чемпионов. Но кто довёл ситуацию до абсурда, кто её придумал?

— Кто? — На первый взгляд, судья Чистяков. Недавно у него уже были проблемы в матче «Луч-Энергия» — «Оренбург». Вопрос: как вообще этот судья попал на игру «Краснодар» — «Арсенал»? Сегодняшний руководитель судейского корпуса позволяет им всё и всё им прощает. Они судят как в Варфоломеевскую ночь. Очень страшно бывает иногда за их решения.

— Что делать в этой ситуации? Можно вспомнить эпизод со Стевановичем, которого ударил кулаком Акинфеев. Тогда всё тоже закончилось абсурдно, то есть никак. — Поверьте, никто не отменит эту карточку. Красную ещё могут рассмотреть, и то такие случаи редки. Но не жёлтую. Если сейчас дать повод, то завтра похожий вопрос поднимут все команды, все несправедливо наказанные игроки. Другое дело, что непонятно, почему все так долго это терпят. В том числе Галицкий. Уже не первый раз судьи ошибаются не в пользу «Краснодара». Что творится в нашем судействе? Вот о чём нужно задуматься. Ну а карточку уже не отменят. Сергею Николаевичу нужно смириться с этим и рассчитывать на команду без Смолова. Всё-таки второй матч без Шалимова, а «Краснодар» играет просто превосходно. Есть на что рассчитывать с новым тренером.

«Если ты не понравился Будогосскому, то не будешь судить»

— Вы член судейского комитета и не стесняетесь критиковать собственного руководителя. Почему? — Будогосскому уже под 70 (30 мая исполнится 68), его методы устарели. У него только одно на уме: открыл когда-то футбольный центр «Арбитр» и протаскивает везде своих учеников — во вторую лигу, в первую. Пишет какие-то ненормальные программы. Где он их только берёт — разве что из своей головы? Знаете, есть такие понятия: свой и чужой. Для Будогосского существуют только свои. Поэтому я часто критикую его, особенно на судейском комитете.

— Вас поддерживают? — Нет, все боятся что-то сказать против него. Судейский комитет подобран таким образом, что как минимум 3-4 человека там вообще ничем не занимаются. Они просто приглашены, чтобы поднимать руки. Когда у руководителя больше голосов, чем у нас, мы не можем запретить тот или иной документ, хотя он заводит в тупик наше судейство. Регионы должны быть на первых ролях, но это не так. Как скажет Будогосский — так и делается.

— Документ, который удивил вас больше всего? — Рейтинг арбитров, то, как должен оцениваться судья. Послушайте, есть разные матчи, дерби например. Есть арбитры ФИФА, которые всегда будут на виду и которым достанутся самые сложные матчи. Но, как правило, они судят команды-аутсайдеры, их чаще закапывают. Тот же Карасёв как настрадался от ККК. Допустим, ставят Сергея судить дерби. Он может получить двойку. А Турбина оправляют работать в Хабаровск. Там его оценят на 8,3-8,4. Понятно, надо же бонусы получать. Что мы имеем в конце года: Карасёв на 14-м месте, а Турбин, который судить не умеет, — на 5-м. У всех глаза на лоб лезут — как такое возможно? Зачем нужен этот рейтинг, зачем людям пудрить мозги? Вот и ситуация с Головиным из матча «Уфа» — ЦСКА — это стопроцентная красная. Но показали жёлтую.

— Есть другие примеры? — Да, скажем, дисциплинарный кодекс арбитра или инспектора. Судьи всегда будут ошибаться. Если человек ошибся в Премьер-Лиге, его отправляют в первую. Ошибся и там, возвращают в вышку. Этот документ за гранью здравого смысла. Ошибся — тебя отправили в ссылку. В первом дивизионе всегда хорошо, вы же понимаете. Чего не пойти? Там нет 12 камер. Я уже молчу про второй дивизион, где сплошь и рядом нарушения. Есть очень сильные молодые ребята, но если ты не понравился Будогосскому, то не будешь судить ПФЛ. Надо прийти к нему на поклон, ещё что-то. Только после этого возможны какие-то варианты.

— То есть молодым арбитрам, если они не дружат с Будогосским, дорога к судейству на высоком уровне закрыта? — Абсолютно. Он открыл программу: «Молодая перспектива» или «Таланты и наставники». Я её называю: «Молодая гвардия». Это бред, судьи на манеже одни и те же. Их по кругу гоняют, может, кого-то и выберут. Но как такого обучения там нет. У Будогосского учатся люди, которые даже толком говорить не умеют и не могут русским языком описать тот или иной эпизод.

— Вы не боитесь об этом говорить? — Нет, надоело. Каждый раз, когда мы говорим об этом, из нас делают скандалистов. Я иногда смотрю на этот беспредел и думаю: «Господи, да делайте уже что хотите». Руки отпускаются. Тяжело плыть против течения. В комитете 13 человек, а против инициатив Будогосского выступают только я да Сергей Французов , который проводит сумасшедшую работу в Москве. Мы не в силах изменить политику сегодняшнего судейского комитета, хотя и пытаемся.

— Раньше было по-другому? — Для меня пример, это когда комитет возглавлял Николай Левников . Да, иногда возникало недопонимание, когда работали Роберто Розетти Валентин Иванов . Левникову не нравилось, когда ДСИ (департамент судейства и инспектирования. — Прим. «Чемпионата») решал вопросы без участия комитета. Но они всегда перед заседанием садились с Ивановым и обговаривали списки: кому судить Премьер-Лигу, кому ФНЛ. Обсуждали новичков, программу «Таланты и наставники», сборы, проблемы МРО (межрегиональные объединения федераций футбола. — Прим. «Чемпионата»). Всегда встречались и анализировали это. Некоторые судьи получали нагоняй, кто-то уходил из Премьер-Лиги, потому что Иванов не мог больше им доверять. Он так и говорил: «Зачем мне, чтобы пульс скакал, когда люди либо не умеют судить, либо специально допускают ошибки?» В нём был профессиональный стержень. Когда мы собирались на комитет, все знали, что проведена работа с судьями. Нам не нужно было задавать дополнительные вопросы, всё было уже решено. И это правильно.

«Егоров не ищет шнурки, как Будогосский, когда отмазывает Турбина»

— Главный вопрос: ради чего Будогосский это делает, в чём его интерес? — Человек долгое время был в тени. У него есть свой центр, он кричит на всю Россию, что готовит арбитров и только он один знает, как это делать. В то же время занятия в центре платные. Сумасшедшие деньги: 8 тысяч за один курс, а их 4 — вы только вдумайтесь. Центр открылся в 1999 году. Когда я пришла к нему в перый раз — ужаснулась и больше туда не ходила. Я тогда только начинала как судья. Так вот, сейчас он тянет всех, кто у него учится, сначала в ПФЛ, потом в ФНЛ, затем в РФПЛ.

— Это единственная причина? — Нет, но главная. Дальше — Будогосский очень любит власть. Одно дело быть директором какого-то центра, другое — руководить судейством по всей России. В Европе он никогда не будет работать, не знает английского. Ему никогда не стать членом судейского комитета УЕФА. Ну и третья причина — возраст. Надо же всё успеть. Особенно отомстить тем, кто когда-то перешёл ему дорогу. Он и так на пенсии с 60 лет, а всё работает и работает.

— Разве это плохо? — Всему есть предел. Например, он летает везде. Кого надо — прибивает, кого нет — повышает. А потом везде скандалы. Будогосский нарушил конвенцию ФИФА/УЕФА, повысил нормативы. Надо бежать йо-йо тест на уровне 18,2, а он даёт 18,4 [это усложняет тест]. Там и так люди блюют, это очень тяжело. Особенно для ребят из второй лиги. Им далеко до ФИФА, а Будогосский их уже рубит.

— Как такой человек мог занять столь высокий пост? — Не знаю. Главное, у него нет системы. Хотя он любит всем рассказывать, особенно Мутко: «Вот программа такая, и такая, и такая». Программ полно, а анализа нет, и нет единой трактовки правил.

— Клубы РФПЛ могут влиять на Будогосского? — Они могут только иногда высказывать недовольство. В крайнем случае выйти на того же Мутко или Алаева. Приглашал-то его не РФПЛ, а РФС. Думаю, клубы не могут на него повлиять. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и здесь есть что-то ещё.

— Кто, на ваш взгляд, мог бы изменить ситуацию в российском судействе? — Валентин Иванов — кандидат номер один. У него был порядок и понятная стратегия. В нём есть стержень. Сейчас Иванов инструктор ФИФА, в России бывает редко, сильно загружен. Второе — я бы вернула Николая Левникова. Он уже закончил работать в Казахстане и сейчас свободен. Связка Левников — Иванов — идеальная. При них мы всё понимали. Вечером засыпая, мы знали, что завтра будет такая-то трактовка правил, которую они вкладывают в наши головы сегодня.