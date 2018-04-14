Ещё
Экс-арбитр Хусаинов о жёлтой карточке Смолова: из-за судейской ошибки он пропустит матч с ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-арбитр Хусаинов о жёлтой карточке Смолова: из-за судейской ошибки он пропустит матч с ЦСКА 

RT на русском 1 час назад
Фото: sportdialog.ru
Бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов высказал мнение относительно решения главного судьи матча 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Краснодар» — «Арсенал» Артёма Чистякова показать Фёдору Смолову жёлтую карточку за симуляцию.
«Арбитр ошибся, причём, на мой взгляд, преднамеренно. Нарушение на Смолове было, чистый пенальти. Смолов — не тот игрок по своей натуре, чтобы симулировать. Из-за этого он пропустит матч с ЦСКА. Он умный игрок и понимает все последствия. Арбитр, повторюсь, ошибся. Эту карточку нельзя будет отменить. По регламенту у нас можно отменять только прямую красную карточку», — приводит слова Хусаинова «Чемпионат».
Жёлтая карточка в матче с «Арсеналом» стала для смолова третьей, таким образом, согласно правилам РФПЛ он дисквалифицирован на следующую игру.
Встреча ЦСКА и «Краснодара» состоится 22 апреля в Москве.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» разгромил «Арсенал» в матче РФПЛ.
RT на русском: последние новости
Вице-президент WADA призвала провести независимый аудит в связи с «российском допинговым кризисом» Во Франции началась акция протеста против политики Макрона Экс-арбитр Хусаинов о жёлтой карточке Смолова: из-за судейской ошибки он пропустит матч с ЦСКА
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию42
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым15
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение