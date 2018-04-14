Экс-арбитр Хусаинов о жёлтой карточке Смолова: из-за судейской ошибки он пропустит матч с ЦСКА

«Арбитр ошибся, причём, на мой взгляд, преднамеренно. Нарушение на Смолове было, чистый пенальти. Смолов — не тот игрок по своей натуре, чтобы симулировать. Из-за этого он пропустит матч с ЦСКА. Он умный игрок и понимает все последствия. Арбитр, повторюсь, ошибся. Эту карточку нельзя будет отменить. По регламенту у нас можно отменять только прямую красную карточку», — приводит слова Хусаинова «Чемпионат».

Жёлтая карточка в матче с «Арсеналом» стала для смолова третьей, таким образом, согласно правилам РФПЛ он дисквалифицирован на следующую игру.

Встреча ЦСКА и «Краснодара» состоится 22 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» разгромил «Арсенал» в матче РФПЛ.