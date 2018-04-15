Глава судейства РФС прокомментировал желтую карточку Смолова

"Однозначно это ошибка арбитра и, как следствие, низкая оценка. Неудовлетворительная", — цитирует Будогосского «Спорт-экспресс».

Из-за четвертой желтой карточки Смолов пропустит гостевую встречу 27-го тура российского первенства с московским ЦСКА.

"Краснодар" в домашнем матче нанес разгромное поражение «Арсеналу» — 3:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.