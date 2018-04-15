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Глава судейства РФС прокомментировал желтую карточку Смолова
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Глава судейства РФС прокомментировал желтую карточку Смолова 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский поделился мнением о желтой карточке, полученной нападающим «Краснодара» Федором Смоловым за симуляцию в матче 26-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», сообщает "Советский спорт".
"Однозначно это ошибка арбитра и, как следствие, низкая оценка. Неудовлетворительная", — цитирует Будогосского «Спорт-экспресс».
Из-за четвертой желтой карточки Смолов пропустит гостевую встречу 27-го тура российского первенства с московским ЦСКА.
"Краснодар" в домашнем матче нанес разгромное поражение «Арсеналу» — 3:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Смолов в резкой форме прокомментировал решение арбитра Артема Чистякова.
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