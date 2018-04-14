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КДК не сможет отменить жёлтую карточку Смолову, игрок пропустит матч с ЦСКА
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КДК не сможет отменить жёлтую карточку Смолову, игрок пропустит матч с ЦСКА 

Евро-футбол.Ру 12 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что дисциплинарный орган не сможет отменить желтую карточку нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, полученную за симуляцию в домашнем матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).
Это четвертое предупреждение Смолова в нынешнем сезоне чемпионата России, что не позволит ему выйти на поле в следующем матче с ЦСКА.
"У КДК есть возможность, согласно регламенту, отменять только прямую красную карточку. Ни желтую, ни даже желтую, ставшую красной, КДК отменять не может", — сказал Григорьянц.
Матч ЦСКА — Краснодар состоится 22 апреля в Москве.
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