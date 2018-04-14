КДК не сможет отменить жёлтую карточку Смолову, игрок пропустит матч с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что дисциплинарный орган не сможет отменить желтую карточку нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова , полученную за симуляцию в домашнем матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).

Это четвертое предупреждение Смолова в нынешнем сезоне чемпионата России, что не позволит ему выйти на поле в следующем матче с ЦСКА.

"У КДК есть возможность, согласно регламенту, отменять только прямую красную карточку. Ни желтую, ни даже желтую, ставшую красной, КДК отменять не может", — сказал Григорьянц.

Матч ЦСКА — Краснодар состоится 22 апреля в Москве.