КДК не сможет отменить жёлтую карточку Смолову, игрок пропустит матч с ЦСКА 

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что дисциплинарный орган не сможет отменить желтую карточку нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, полученную за симуляцию в домашнем матче 26-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0).
Это четвертое предупреждение Смолова в нынешнем сезоне чемпионата России, что не позволит ему выйти на поле в следующем матче с ЦСКА.
"У КДК есть возможность, согласно регламенту, отменять только прямую красную карточку. Ни желтую, ни даже желтую, ставшую красной, КДК отменять не может", — сказал Григорьянц.
Матч ЦСКА — Краснодар состоится 22 апреля в Москве.