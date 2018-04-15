КДК РФС не будет рассматривать эпизод с желтой карточкой Смолова

Об этом сообщает ТАСС.

"КДК РФС не будет рассматривать отмену желтой карточки Смолову, так как это не относится к особой юрисдикции комитета. Единственная норма, по которой комитет рассматривает и может отменить желтую карточку, это ошибочное применение предупреждений игроку вместо другого игрока.

Эта норма прописана как в дисциплинарном регламенте РФС в п. 2 ч. 1 статьи 52, так и в регламентах УЕФА и ФИФА, другой нормы по желтой карточке нет", — отметил Григорьянц.