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КДК РФС не будет рассматривать эпизод с желтой карточкой Смолова
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КДК РФС не будет рассматривать эпизод с желтой карточкой Смолова 

Газета.Ru 7 минут назад
Фото: Газета.Ru
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не будет рассматривать эпизод с ошибочной желтой карточкой игрока «Краснодара» Федора Смолова, которую ему показал арбитр Артем Чистяков в матче 26-го тура с тульским «Арсеналом».
Об этом сообщает ТАСС.
"КДК РФС не будет рассматривать отмену желтой карточки Смолову, так как это не относится к особой юрисдикции комитета. Единственная норма, по которой комитет рассматривает и может отменить желтую карточку, это ошибочное применение предупреждений игроку вместо другого игрока.
Эта норма прописана как в дисциплинарном регламенте РФС в п. 2 ч. 1 статьи 52, так и в регламентах УЕФА и ФИФА, другой нормы по желтой карточке нет", — отметил Григорьянц.
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко призвал отнестись спокойно к ошибочной желтой карточке Смолова, из-за которой тот пропустит следующий матч с ЦСКА.
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