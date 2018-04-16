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«Краснодар» подал апелляцию в РФС на жёлтую карточку Смолова
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«Краснодар» подал апелляцию в РФС на жёлтую карточку Смолова 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Живая Кубань
«Краснодар» подал апелляцию в Российский футбольный союз (РФС) на решение наказать жёлтой карточкой футболиста клуба Фёдора Смолова во время матча 26-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора краснодарского клуба Владимира Хашига.
«Клуб уже подал апелляцию в РФС на решение наказать Смолова желтой карточкой», — заявил Хашиг.
Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади, однако позже глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский признал, что решение главного арбитра матча Артёма Чистякова было ошибочным. Смолов из-за перебора жёлтых карточек пропустит следующую встречу чемпионата России с ЦСКА.
Ранее Будогосский ответил на критику в свой адрес.
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