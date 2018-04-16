«Краснодар» подал апелляцию в РФС на жёлтую карточку Смолова

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора краснодарского клуба Владимира Хашига.

«Клуб уже подал апелляцию в РФС на решение наказать Смолова желтой карточкой», — заявил Хашиг.

Смолов получил предупреждение за симуляцию в штрафной площади, однако позже глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский признал, что решение главного арбитра матча Артёма Чистякова было ошибочным. Смолов из-за перебора жёлтых карточек пропустит следующую встречу чемпионата России с ЦСКА.

Ранее Будогосский ответил на критику в свой адрес.