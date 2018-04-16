В КДК РФС заявили об отсутствии запросов по отмене желтой карточки Смолова 

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) заявил, что никаких обращений по эпизоду с желтой карточкой, показанной нападающему Федору Смолову в матче 26-го тура чемпионата страны против тульского «Арсенала», не поступало. Слова специалиста приводит ТАСС.
"На данный момент никаких документов по эпизоду с желтой карточкой Смолова не поступало. Футбольный клуб «Краснодар» также не обращался в комитет по данному поводу", — сказал Григорьянц.
Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» Федор Смолов пропустит встречу 27-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с московским ЦСКА из-за перебора желтых карточек.