В КДК РФС заявили об отсутствии запросов по отмене желтой карточки Смолова

"На данный момент никаких документов по эпизоду с желтой карточкой Смолова не поступало. Футбольный клуб «Краснодар» также не обращался в комитет по данному поводу", — сказал Григорьянц.

Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» Федор Смолов пропустит встречу 27-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с московским ЦСКА из-за перебора желтых карточек.