В РФС рассказали о невозможности отменить желтую карточку Смолова

"Во-первых, по правилам решение рефери является окончательным и не может быть пересмотрено. Во-вторых, пусть оно ошибочно, но его можно пересмотреть только тогда, когда обвинение предъявлено не тому игроку. В-третьих, Смолову показана четвертая жёлтая карточка", — приводит слова Бутенко "Чемпионат.com"

"Мы играем по утвержденному регламенту и не можем менять его прямо сейчас. Если мы отменим решению по Смолову, то любую другую неправильную карточку тоже надо отменять", — добавил Бутенко.

Арбитр встречи Артем Чистяков показал Смолову желтую карточку за симуляцию.

Это предупреждение стало для форварда четвертым в нынешнем сезоне, поэтому он пропустит матч 27-го тура российского первенства с московским ЦСКА.