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В РФС рассказали о невозможности отменить желтую карточку Смолова
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В РФС рассказали о невозможности отменить желтую карточку Смолова 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Андрей Бутенко назвал причины, из-за которых невозможно отменить желтую карточку нападающего «Краснодара» Федора Смолова, полученную им в матче 26-го тура чемпионата России против тульского «Арсенала», сообщает "Советский спорт".
"Во-первых, по правилам решение рефери является окончательным и не может быть пересмотрено. Во-вторых, пусть оно ошибочно, но его можно пересмотреть только тогда, когда обвинение предъявлено не тому игроку. В-третьих, Смолову показана четвертая жёлтая карточка", — приводит слова Бутенко "Чемпионат.com".
"Мы играем по утвержденному регламенту и не можем менять его прямо сейчас. Если мы отменим решению по Смолову, то любую другую неправильную карточку тоже надо отменять", — добавил Бутенко.
Арбитр встречи Артем Чистяков показал Смолову желтую карточку за симуляцию.
Это предупреждение стало для форварда четвертым в нынешнем сезоне, поэтому он пропустит матч 27-го тура российского первенства с московским ЦСКА.
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