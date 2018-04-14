Фоторепортаж с открытия байк-сезона в Нижнем Новгороде: мото-девочки

Не все девушки были на мотоциклах, некоторые просто украшали праздник своим присутствием…

… и танцами.

В ближайшее время ловите на нашем сайте большой фото— и видеорепортаж о событии.