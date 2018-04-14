«Локомотив» — чемпион Москвы, вымученная победа «Зенита», «Ак Барс» бьет ЦСКА

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 14 апреля.

РАЗГРОМ. По высшему стандарту. «Локо» переехал «Динамо» в юбилей

Лидер чемпионата не реализовал пенальти, зато дважды красиво забил со штрафных, и разгромил в гостях бело-голубых, которые праздновали 95-летие.

Первый с сентября гол Себастьяна Дриусси принес сине-бело-голубым тяжелую победу над одним из аутсайдеров чемпионата — «Анжи» (1:0).

КУБОК ГАГАРИНА. «Думали, что ЦСКА раскатает „Ак Барс“?» Казань против

В первом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл ЦСКА (2:1) благодаря дублю Станислава Галиева

СКАНДАЛ. Аршавин забил и чуть не подрался

Бывшему капитану сборной России пришлось извиниться.

МНЕНИЕ. «Русские фанаты — сумасшедшие. В хорошем смысле!» Болельщики «Арсенала» — о России

Спецкор «СЭ» перед матчем с ЦСКА отыскал в Москве пятерых британских фанатов «Арсенала» и спросил их о том, что нужно сделать России в последние два месяца подготовки к чемпионату мира, а также что они думают о наших болельщиках.

АНОНС. «Страшная» трибуна с идеальным обзором. Репортаж с арены, где сыграет "Спартак"

Накануне матча, в котором «Урал» примет «Спартак», корреспондент «СЭ» побывал на стадионе, получившим широкую известность из-за своих временных секторов.

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