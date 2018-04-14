Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 14 апреля.
РАЗГРОМ. По высшему стандарту. «Локо» переехал «Динамо» в юбилей
Лидер чемпионата не реализовал пенальти, зато дважды красиво забил со штрафных, и разгромил в гостях бело-голубых, которые праздновали 95-летие.
ПОБЕДА. За "Зенит" забил нападающий! Неужели?
Первый с сентября гол Себастьяна Дриусси принес сине-бело-голубым тяжелую победу над одним из аутсайдеров чемпионата — «Анжи» (1:0).
КУБОК ГАГАРИНА. «Думали, что ЦСКА раскатает „Ак Барс“?» Казань против
В первом матче финала Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл ЦСКА (2:1) благодаря дублю Станислава Галиева.
СКАНДАЛ. Аршавин забил и чуть не подрался
Бывшему капитану сборной России пришлось извиниться.
МНЕНИЕ. «Русские фанаты — сумасшедшие. В хорошем смысле!» Болельщики «Арсенала» — о России
Спецкор «СЭ» перед матчем с ЦСКА отыскал в Москве пятерых британских фанатов «Арсенала» и спросил их о том, что нужно сделать России в последние два месяца подготовки к чемпионату мира, а также что они думают о наших болельщиках.
АНОНС. «Страшная» трибуна с идеальным обзором. Репортаж с арены, где сыграет "Спартак"
Накануне матча, в котором «Урал» примет «Спартак», корреспондент «СЭ» побывал на стадионе, получившим широкую известность из-за своих временных секторов.
СОСТАВ. Ковальчука — нет, Дацюк — есть, Радулов — под вопросом. Каким будет состав сборной на ЧМ Тренерский штаб сборной России объявил имена хоккеистов, которые присоединятся к команде для участия в Чешских играх. В списке нет Ильи Ковальчука, Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева, зато есть Павел Дацюк и Никита Сошников
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