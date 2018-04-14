Михаил Григоренко: «Приехал ли Капризов в Казань? Не знаю, не видел»

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко после первого матча финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (1:2) отметил, что его команде нужно быть ответственнее. Форвард также добавил, что казанцы воспользовались ошибками армейцев.

— Никитин сказал: «Чего мы ожидали — то и получили». Что он имел в виду?

— Ну, то, что все ожидали упорной борьбы. Два таких неуступчивых соперника. Это финал. И никто и не думал, что кто-то кого-то вынесет. Так получилось, что «Ак Барс» забил на один гол больше, чем мы. Воспользовались нашими ошибками.

— «Ак Барс» готов много играть без шайбы. И владеет ей намного меньше, чем СКА. С этой точки зрения с кем играть проще?

— Не знаю. Если честно, я вообще не помню, чтобы у нас были легкие матчи в этом плей-офф. Начиная с первого раунда. Поэтому трудно сравнивать. Все хотят выиграть, все стараются. «Ак Барс» — хорошая команда. Мы настраиваемся на следующую игру. И знаем, что будет непросто. Но нужно выходить и побеждать.

— В чем причина таких удалений, как нарушение численного состава за две минуты до конца?

— Нужно просто ответственнее быть. В такие моменты тем более. Ненужное удаление. Ответственнее надо относиться. Ну нельзя так играть.

— Насколько серьезно сказывается отсутствие Капризова и Робинсона?

— Мэт и Кирилл — наши лидеры весь сезон. Мэт лидер обороны, Кирилл — нападения. Они очень много всегда играли. Не знаю, насколько это сказывается, но игроки они хорошие. И когда вернутся — безусловно, нам помогут.

— А когда вернутся?

— Я же не доктор и не тренер, поэтому я не знаю.

— Но они с вами в Казань не приехали?

— Не знаю. Не видел.

— Весь плей-офф у вас ситуация, когда они игроки восстанавливаются — другие выбывают и наоборот.

— Это плей-офф. Все стараются, все бьются. Случается, что кто-то получает травму. В кого-то шайба попадает. Но все пытаются друг друга заменить. Друг другу помочь. Поэтому ничего страшного в этом нет. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча «Ак Барс» — ЦСКА