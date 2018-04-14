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Дриусси: «Будеи идти шаг за шагом к Лиге чемпионов»
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Дриусси: «Будеи идти шаг за шагом к Лиге чемпионов» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник "Зенита" Себастьян Дриусси подвёл итоги матча с «Анжи» (1:0) в эфире клубного канала.
— Что это было, когда вы поражали ворота соперника — импровизация, или вес было спланировано?
— Да, это был отрепетированный момент, мы предыдущую неделю отрабатывали ситуации, когда я находился там, где был сегодня. Поэтому все логично завершилось.
— Результат положительный, но все же главный вопрос остается: почему «Зениту» так сложно даются голевые моменты? Почему так сложно их создавать?
— Действительно, мы создаем моменты, но превращать их в голы всегда сложнее. Лучше всего выигрывать с разницей в два или три мяча. Мы должны работать так, чтобы это происходило, надо лучше играть по низкому мячу, и чтобы матчи завершались с более большим преимуществом.
— До конца чемпионата осталось всего 5 матчей. Вы в раздевалке наверняка обсуждаете, чем закончится этот сезон. Какая цель перед командой сейчас?
— Наша цель — это не ошибаться, сводить к минимуму количество ошибок, одержать пять побед в оставшихся пяти матчах для того, чтобы реализовать нашу главную цель, которой является Лига чемпионов, и мы будем идти к этой цели матч за матчем, шаг за шагом.
— После финального свистка вы поменялись футболками с кем-то из игроков «Анжи». Вы знаете, кому вы отдали свою футболку?
— Да, знаю, это аргентинский игрок, с которым я уже встречался в ЦСКА. Он подошел и попросил футболку для своего друга, и я с удовольствием ее отдал.
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