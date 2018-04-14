П. Шмейхель: считаю, что Моуринью на правильном пути, он поднимает уровень «МЮ»

Бывший вратарь « Манчестер Юнайтед » Петер Шмейхель поделился мыслями о работе Жозе Моуринью на посту главного тренера «красных дьяволов».

«Моуринью принял «МЮ» в тяжёлое для команды время. До него команда двигалась не в том направлении. Первым рывком вперёд было возвращение в Лигу чемпионов. Если ты выигрываешь какой-то трофей, — это уже круто. Он с этим справился, выиграл Лигу Европы. Очевидно, что следующим рывком должна была стать победа в Лиге чемпионов. Не вышло — думаю, могло повезти больше. Зато очевиден прогресс в Премьер-лиге. Это главный турнир для команды.

Я считаю, что второе место, учитывая результаты прошлых лет, — это хорошо. Но я знаю, что Моуринью оно не устраивает. Он пытается внедрить в своих игроков дух победителей. Перелом в игре с «Сити» был для меня очень показательным. Болельщики могут критиковать Моуринью за то, что команда показывает скучный футбол, однако у меня другая точка зрения. Я считаю, что Жозе вновь поднимает уровень команды на заданную высоту.

Я терпелив и могу подождать пять лет новую победу в чемпионате. Вы знаете, как много у нас было титулов. Согласен, что со временем результаты должны будут подкрепляться определённым стилем игры, но сразу и того, и того добиться невозможно. Я считаю, что Моуринью на правильном пути», — сказал Шмейхель в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Юрию Зотову.