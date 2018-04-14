Шмейхелю понравились все стадионы, построенные к ЧМ-2018

САРАНСК, 14 апреля. / ТАСС /. Чемпиону Европы 1992 года по футболу Петеру Шмейхелю понравились все стадионы, построенные в России к чемпионату мира, отдельно бывший футболист отметил атмосферу на «Казань-Арене». Такое мнение Шмейхель выразил ТАСС во время открытия Парка футбола в Саранске.

Шмейхель ведет программу, посвященную чемпионату мира на телеканале Russia Today , и посещает со съемочной командой города, которые летом примут матчи ЧМ. В Саранске в субботу он принял участие в открытии Парка футбола, а в воскресенье планирует осмотреть стадион «Мордовия-Арена».

"Мне понравились все стадионы, которые я видел, но Казань обладает своей особенной атмосферой, потому что там проводился и Кубок Конфедерации, и матчи Лиги чемпионов, атмосфера игр сохраняется", — сказал Шмейхель.

По словам Шмейхеля, ему также запомнился стадион в Екатеринбурге, в первую очередь, из-за временных трибун, которые выделяются из общего архитектурного решения.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На групповом этапе российская команда сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).