Ещё
Шмейхелю понравились все стадионы, построенные к ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шмейхелю понравились все стадионы, построенные к ЧМ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
САРАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Чемпиону Европы 1992 года по футболу Петеру Шмейхелю понравились все стадионы, построенные в России к чемпионату мира, отдельно бывший футболист отметил атмосферу на «Казань-Арене». Такое мнение Шмейхель выразил ТАСС во время открытия Парка футбола в Саранске.
Шмейхель ведет программу, посвященную чемпионату мира на телеканале Russia Today, и посещает со съемочной командой города, которые летом примут матчи ЧМ. В Саранске в субботу он принял участие в открытии Парка футбола, а в воскресенье планирует осмотреть стадион «Мордовия-Арена».
"Мне понравились все стадионы, которые я видел, но Казань обладает своей особенной атмосферой, потому что там проводился и Кубок Конфедерации, и матчи Лиги чемпионов, атмосфера игр сохраняется", — сказал Шмейхель.
По словам Шмейхеля, ему также запомнился стадион в Екатеринбурге, в первую очередь, из-за временных трибун, которые выделяются из общего архитектурного решения.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. На групповом этапе российская команда сыграет со сборными Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).
ТАСС: последние новости
Эксперты предвещают богатый на события финал Кубка Гагарина В Башкирии за неделю произошло около 250 случаев подтопления домов и участков улиц Манчини: "Зениту" надо было купить Месси или Роналду для улучшения атакующей линии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Аршавин не приедет на ЧМ в Россию21
Манчини внес ясность в слухи об уходе из «Зенита»
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым14
В «Газпроме» рассказали о будущем «Зенита»2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение