После еврокубков к последней команде Примеры: «Реал» в гостях у «Малаги»

Стадион: «Ла-Росаледа» (Малага, Испания)

Начало матча: 21:45 Арбитр: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа

Завершаться 32-й тур чемпионата Испании будет в Малаге, где в гости к местной дружине пожалует мадридский «Реал». Встреча 4-й и 20-й команды Примеры не сулит интригующего противостояния, тем более, что и мотивации у соперников не так уж и много. «Сливочные» уже не смогут догнать «Барселону» и завоевать чемпионский титул, а «медузы» с вероятностью 99% покинут высший дивизион. Каждый из клубов не выполнил свою задачу на сезон, несмотря на то, что цели у них были абсолютно разные.

Подопечные Гонсалеса отстают от спасительного 17-го места на целых 14 очков, и за оставшиеся 7 туров «анчоусы» вряд ли сумеют отыграть эту разницу. Самое интересное, что за весь чемпионат «Малага» потерпела лишь одно разгромное поражение, в основном уступая с разницей в один мяч. Вот и в прошлом туре «медузы» в упорной борьбе проиграли «Депортиво» (2:3). Встреча первого круга с мадридским «Реалом» состоялась в конце ноября прошлого года: в драматичном поединке «сливочные» все же вырвали победу — 3:2.

Главным событием в жизни мадридских болельщиков, да и всего футбольного мира стал ответный четвертьфинал Лиги Чемпионов, в котором «Реалу» противостоял «Ювентус». Туринцы приехали на «Сантьяго Бернабеу» с необходимостью отыгрывать разницу в 3 мяча, и они это сделали. Счет 3:0 в пользу «Ювентуса» держался вплоть до 96-й минуты, пока Майкл Оливер не назначил пенальти в пользу мадридцев, который реализовал Криштиану Роналду . По итогам пятничной жеребьевки корлевский клуб узнал своего соперника по полуфиналу, им станет мюнхенская «Бавария».

В чемпионате же «Реал» потерял одну позицию, поделив в прошлом туре очки с «Атлетико» и пустив тем самым на третью строчку «Валенсию». Вряд ли для мадридцев жизненно важно, какое место они займут по итогам Примеры, ведь чемпионство уже упущено. У «Реала» появилась возможность завоевать третий подряд кубок Лиги Чемпионов, и команда сделает все возможное для осуществления своей цели. Зидан определенно проведет некоторую ротацию после энергозатратных еврокубков, что все равно вряд ли существенно уменьшит их шансы на победу в матче с «Малагой».

Интересные факты противостояния «Малаги» и «Реала»:

В 10 последних матчах между этими соперниками было зафиксировано 8 побед «Реала» при 2 ничейных исходах.

В 8 из 9 предыдущих домашних матчей «Малаги» было забито, как минимум, 3 гола.

Мадридцы забивали, как минимум, 2 гола в 7 из 8 последних гостевых поединков Примеры.

В активе «Малаги» лишь 1 победа в 16 предыдущих матчах чемпионата Испании.

Ориентировочные составы на игру:

Малага: Роберто, Росалес, Гонсалес, Микел, Торрес, Саксесс, Ласен, Итурра, Гарсия, Ролан, Эн-Несири.

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Тео, Каземиро, Модрич, Васкес, Асенсио, Роналду, Бензема.

Прогноз на матч «Малага» — «Реал»:

Мадридцы — безоговорочные фавориты встречи. Несмотря на упорную борьбу в матче первого круга между этими соперниками, сейчас преимущество «Реала» выглядит более ощутимо. В пользу «медуз» может сыграть отсутствие давления — команде Гонсалеса уже нечего терять.

На победу «Малаги» букмекеры предлагают коэффициент 9,70, на ничейный результат — 6,60, на викторию «Реала» — 1,32.

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