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Владимир Ткачев: «Галиев забивает важные голы»
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Владимир Ткачев: «Галиев забивает важные голы» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев после первого матча финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА (2:1) подчеркнул, что у его команды был очень хороший настрой. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет две результативные передачи.
— Был очень хороший настрой. Соперник тяжелый, — сказал Галиев.
— Было много накрытых бросков. Это установка тренера?
— Это и задача тренера, да и все все понимают.
— Как вам игра Галиева?
— Он молодец. Забивает очень важные голы, надеюсь будет продолжать. В ЦСКА все опасны. Нельзя допускать ошибок. Мы стараемся не удаляться. Мы пропустили обидный гол, но было время, нельзя было опускать руки.
— Был видеопросмотр решающей шайбы. Не волновались?
— Хорошо, что гол засчитали. В первом периоде у меня был хороший момент. Надо было реализовать. (Артур ЕНИКЕЕВ).
Трансляция матча «Ак Барс» — ЦСКА
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