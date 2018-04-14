Владимир Ткачев: «Галиев забивает важные голы»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев после первого матча финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА (2:1) подчеркнул, что у его команды был очень хороший настрой. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет две результативные передачи.

— Был очень хороший настрой. Соперник тяжелый, — сказал Галиев.

— Было много накрытых бросков. Это установка тренера?

— Это и задача тренера, да и все все понимают.

— Как вам игра Галиева?

— Он молодец. Забивает очень важные голы, надеюсь будет продолжать. В ЦСКА все опасны. Нельзя допускать ошибок. Мы стараемся не удаляться. Мы пропустили обидный гол, но было время, нельзя было опускать руки.

— Был видеопросмотр решающей шайбы. Не волновались?

— Хорошо, что гол засчитали. В первом периоде у меня был хороший момент. Надо было реализовать. ( Артур ЕНИКЕЕВ ).

Трансляция матча «Ак Барс» — ЦСКА